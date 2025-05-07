12 мая жители ул. Измайлова и Ново-Казанской останутся без воды

07.05.2025 | 15:45

Сразу после праздников в домах на нескольких улицах в Пензе отключат холодную воду. Ресурса не будет с 14:00 12 мая до 3:00 13-го. Причина - ремонт на сетях на улице Ново-Казанской.

Подачу ХВС приостановят по адресам:

- ул. Измайлова, 41а, 41Б, 43, 43в, 45, 45а, 45Б, 45в, 47, 47а, 47Б, 47в, 49, 51, 51а (детсад), 53, 59а, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;

- ул. Ново-Казанская, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 6Б, 6г, 7а, 8, 8Б, 10Б (детсад), 14, 18, 20;

- ул. Луговая, 1а (школа № 26).

На ГПЗ-24 и в ЖК «Сурская Ривьера» снизятся параметры давления ХВС.

«Подача воды будет восстановлена по завершении ремонтных работ», - предупредили ресурсники.

Ранее сообщалось, что 12 мая в связи с гидравлическим испытанием тепловых сетей на прочность и плотность с 8:00 на Маяке, ГПЗ и в Маньчжурии отключат горячую воду.