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Общество

В реке Труев обнаружили повышенную концентрацию опасных веществ

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В Кузнецком районе очистные сооружения МУП «Водоканал» загрязнили воду в реке Труев, но организация попыталась скрыть это в недостоверной отчетности за 4-й квартал 2024 года. Нарушение выявил Росприроднадзор.

Специалисты проанализировали данные и обнаружили сброс сточных вод с превышением допустимых норм загрязняющих веществ.

В воде оказалась большая концентрация фосфатов, железа, меди, цинка, марганца и других вредных веществ.

Специалисты пришли к выводу, что очистные сооружение предприятия работают неэффективно, и потребовали от МУПа немедленно устранить нарушения и представить достоверные отчетные данные.

Пока предприятие не оштрафовали, однако Росприроднадзор оставил за собой право сделать это. Также ведомство может усилить контроль за деятельностью МУПа.

Летом прошлого года в Кузнецком районе тоже зафиксировали загрязнение воды в реке Труев. Людям порекомендовали воздержаться от купания, поскольку это представляло опасность.

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