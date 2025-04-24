Общество

В Пензе отключили холодную воду в Терновке и Маньчжурии

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В четверг, 24 апреля, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на Галетной, 3, с 7:30 в пензенских микрорайонах Терновка и Маньчжурия прекратили подавать холодную воду. В основном отключение коснулось частного сектора, но под него также попали и ряд многоэтажных домов, административных зданий, школа и детский сад.

Ресурс не подается по следующим адресам:

- ул. Слесарная;

- пр-д Слесарный;

- ул. Галетная;

- пр-ды Галетные (с 1-го по 6-й);

- ул. Индустриальная;

- ул. Бригадная;

- ул. Токарная;

- Токарный пр-д;

- ул. Волжская;

- ул. Осоавиахимовская;

- ул. Пограничная;

- ул. Севастопольская;

- пр-д Севастопольский;

- ул. Полевая;

- пер. Индустриальный;

- 1-й, 2-й пр-ды Молокова;

- ул. Молокова;

- ул. Кооперативная;

- ул. Ремесленная;

- ул. Стрелочная;

- Пограничный пр-д;

- ул. Мебельная;

- Мебельный пр-д;

- ул. Демьяна Бедного;

- пр-ды Демьяна Бедного;

- ул. Луговая;

- ул. Планетная;

- ул. Перовской;

- ул. Санитарная;

- Санитарные пр-ды;

- ул. Перекоп;

- ул. Коробкова;

- ул. Станюковича;

- ул. Лагерная;

- ул. Киевская;

- ул. Пензенская;

- ул. Береговая;

- ул. Авиационная;

- ул. Маяковского;

- ул. Сортировочная;

- Сортировочные пр-ды;

- ул. Славянская;

- Славянские пр-ды;

- ул. Затонная;

- ул. Пархоменко.

«Подвоз воды будет организован с 9:00 по адресу: ул. Осоавиахимовская, 18», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

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