В Пензе отключили холодную воду в Терновке и Маньчжурии

В четверг, 24 апреля, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на Галетной, 3, с 7:30 в пензенских микрорайонах Терновка и Маньчжурия прекратили подавать холодную воду. В основном отключение коснулось частного сектора, но под него также попали и ряд многоэтажных домов, административных зданий, школа и детский сад.
Ресурс не подается по следующим адресам:
- ул. Слесарная;
- пр-д Слесарный;
- ул. Галетная;
- пр-ды Галетные (с 1-го по 6-й);
- ул. Индустриальная;
- ул. Бригадная;
- ул. Токарная;
- Токарный пр-д;
- ул. Волжская;
- ул. Осоавиахимовская;
- ул. Пограничная;
- ул. Севастопольская;
- пр-д Севастопольский;
- ул. Полевая;
- пер. Индустриальный;
- 1-й, 2-й пр-ды Молокова;
- ул. Молокова;
- ул. Кооперативная;
- ул. Ремесленная;
- ул. Стрелочная;
- Пограничный пр-д;
- ул. Мебельная;
- Мебельный пр-д;
- ул. Демьяна Бедного;
- пр-ды Демьяна Бедного;
- ул. Луговая;
- ул. Планетная;
- ул. Перовской;
- ул. Санитарная;
- Санитарные пр-ды;
- ул. Перекоп;
- ул. Коробкова;
- ул. Станюковича;
- ул. Лагерная;
- ул. Киевская;
- ул. Пензенская;
- ул. Береговая;
- ул. Авиационная;
- ул. Маяковского;
- ул. Сортировочная;
- Сортировочные пр-ды;
- ул. Славянская;
- Славянские пр-ды;
- ул. Затонная;
- ул. Пархоменко.
«Подвоз воды будет организован с 9:00 по адресу: ул. Осоавиахимовская, 18», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.
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