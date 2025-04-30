Как уменьшить расход воды в бачке унитаза?

30.04.2025 | 13:10

Вопрос от интернет-пользователя

Услышал от знакомого, что в бачок унитаза можно положить бутылку с водой для экономии. Правда ли это?

Ответ специалиста

Наполненная бутылка в бачке унитаза на самом деле способна сократить расходы на воду, но поместить ее нужно так, чтобы она не мешала механизму.

Также существуют другие варианты экономии воды в бачке:

- новый унитаз: если у вас старое устройство, подумайте о замене его на более современное, которое использует меньше воды за один смыв (например, модели с двумя режимами);

- регулировка уровня в бачке: обычно в нем есть регулируемый поплавок, и уменьшить объем воды можно, переставив его в нужное положение;

- дозировка смыва: обратите внимание на то, что не всегда требуется нажимать на кнопку полностью. Постарайтесь использовать только нужное количество воды.

Также необходимо проводить регулярные осмотры на утечки. Если вода уходит даже маленькой струйкой, за месяц это может привести к ощутимым расходам.