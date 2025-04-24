Общество

Названо место и время подвоза технической воды на ГПЗ-24

Печать
Telegram

В четверг, 24 апреля, связи с отключением холодного водоснабжения в микрорайоне ГПЗ-24 подвоз технической воды будет организован в 9:00 по адресу: Антонова, 78 (возле магазина «Атак»).

Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Воду отключили с 8:00 до 8:00 пятницы, 25 апреля, в десятках домов на ГПЗ на улицах Измайлова, Антонова, Баталина. Под отключение попали 2 детсада, 2 школы, ДС «Олимпийский», СК «Золотая шайба», ТЦ «Атак» и ТЦ «Лента».

В это же время будет понижено давление в системе водоснабжения для Маяка, Нахаловки, Шуиста, Согласия, Севера.

Отключение связано с тем, что подрядная организация будет выполнять работы по врезке при переустройстве водопровода. Мера необходима в связи со строительством дороги.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте