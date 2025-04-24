Названо место и время подвоза технической воды на ГПЗ-24

24.04.2025 | 08:25

В четверг, 24 апреля, связи с отключением холодного водоснабжения в микрорайоне ГПЗ-24 подвоз технической воды будет организован в 9:00 по адресу: Антонова, 78 (возле магазина «Атак»).

Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Воду отключили с 8:00 до 8:00 пятницы, 25 апреля, в десятках домов на ГПЗ на улицах Измайлова, Антонова, Баталина. Под отключение попали 2 детсада, 2 школы, ДС «Олимпийский», СК «Золотая шайба», ТЦ «Атак» и ТЦ «Лента».

В это же время будет понижено давление в системе водоснабжения для Маяка, Нахаловки, Шуиста, Согласия, Севера.

Отключение связано с тем, что подрядная организация будет выполнять работы по врезке при переустройстве водопровода. Мера необходима в связи со строительством дороги.