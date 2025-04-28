Мониторинг качества питьевой воды в регионе выявил проблемы

28.04.2025 | 12:25

Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области обнародовал результаты мониторинга качества питьевой воды на территории региона за первый квартал 2025 года.

Всего было отобрано 255 проб из скважин и распределительных сетей водоснабжения населения. 3,9% оказались неудовлетворительными.

«Наибольшее количество неудовлетворительных проб выявлено в Сердобском районе - до 5,4%. Также неудовлетворительное качество питьевой воды выявлено в Бековском, Белинском, Иссинском, Каменском, Лунинском, Малосердобинском, Спасском районах», - уточнили в центре.

Зафиксированы превышения по санитарно-химическим показателям. По хлоридам - в Каменском районе, по бору - в Бековском, Каменском и Сердобском, по железу - в Иссинском и Лунинском.

Показатели мутности оказались превышены в Иссинском и Лунинском районах, цветности - в Иссинском, Лунинском и Спасском, общей жесткости - в Иссинском и Каменском.

По микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии) выявлены несоответствия в Малосердобинском районе и Сердобске.

«По радиологическим и вирусологическим показателям все отобранные пробы воды соответствуют действующим санитарно-гигиеническим требованиям», - добавили в центре гигиены и эпидемиологии.