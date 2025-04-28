В Сердобу сбрасывают плохо очищенные сточные воды

28.04.2025 | 19:37

Росприроднадзор выявил в Сердобске нарушения в работе МКП «Водоканал». Предприятие загрязняет реку Сердобу, сбрасывая сточные воды с многократным превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ.

«Данные факты свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии очистных сооружений и нарушении требований Водного кодекса РФ», - пояснили в ведомстве.

Предприятию указали на необходимость решить проблему и устранить нарушения.

Ранее Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области обнародовал результаты мониторинга качества питьевой воды на территории региона за первый квартал 2025 года. Наибольшее количество неудовлетворительных проб выявлено в Сердобском районе - до 5,4%.

Плохо очищенные сточные воды оказались и в реке Труев в Кузнецком районе. В воде обнаружили большую концентрацию фосфатов, железа, меди, цинка, марганца и других вредных веществ.