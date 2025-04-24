Озвучено количество домов, попавших под отключение воды в Пензе

24.04.2025 | 14:57

Прокуратура устанавливает причины, по которым в четверг, 24 апреля, тысячи жителей Пензы лишились холодной воды.

По предварительным данным, на улице Галетной произошел прорыв системы водоснабжения. Это стало причиной аварийного прекращения подачи ресурса в микрорайонах Терновка и Маньчжурия.

«В зоне отключения находятся 14 многоквартирных домов, 1 003 частных домовладения, а также 4 социально значимых объекта», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Сотрудники надзорного ведомства оценят, насколько своевременно и качественно коммунальные службы устранят аварию. Также они проанализируют, прилагала ли ресурсоснабжающая организация достаточные усилия по ремонту и реконструкции данного участка трубопровода.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки контролирует областное ведомство.