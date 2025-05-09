10 мая в Пензенской области ожидается дождь

09.05.2025 | 16:00

В субботу, 10 мая, в Пензенской области будет облачно. Ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на субботу будет +4...+9 градусов. В прогнозе также кратковременный дождь и вероятность грозы.

Днем ожидается +10...+15. В ночь на воскресенье похолодает до +2...+7, в большинстве районов Пензенской области пройдет кратковременный дождь.

В народном календаре 10 мая - Семен Ранопашец. На Руси подмечали: ясный восход солнца в этот день - к ветреному лету, а быстро бегущие по небу облака - к продолжительной дождливой и пасмурной погоде.