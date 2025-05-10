11 мая пензенцам обещают до +16 градусов и кратковременный дождь

По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в воскресенье, 11 мая, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода.
Местами пройдет кратковременный дождь.
Скорость юго-западного ветра составит 9-14 м/с.
Ночью термометр покажет +2... +7 градусов, днем воздух прогреется до +11... +16.
Согласно народным приметам, 11 мая ярко мерцающие на рассвете звезды предвещали скорый дождь, а чистый восход без облаков - солнечное жаркое лето. Если бабочки начинали прятаться в домах и сараях, ждали холодную и ветреную погоду.
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