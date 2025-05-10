11 мая пензенцам обещают до +16 градусов и кратковременный дождь

10.05.2025 | 16:05

По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в воскресенье, 11 мая, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет кратковременный дождь.

Скорость юго-западного ветра составит 9-14 м/с.

Ночью термометр покажет +2... +7 градусов, днем воздух прогреется до +11... +16.

Согласно народным приметам, 11 мая ярко мерцающие на рассвете звезды предвещали скорый дождь, а чистый восход без облаков - солнечное жаркое лето. Если бабочки начинали прятаться в домах и сараях, ждали холодную и ветреную погоду.