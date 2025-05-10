Общество

В Пензенской области усиливается ветер

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В субботу, 10 мая, в Пензенской области усиливается юго-западный ветер - его порывы могут достигать 15-18 м/с. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

В связи с этим прогнозируется желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.

Спасатели напомнили, что при усилении ветра следует не выходить из зданий без необходимости и уделить особое внимание детям.

На улице нельзя приближаться к стенам домов опасно, так как возможно падение шифера и других кровельных материалов с крыш. Не меньший риск представляют остановки общественного транспорта, рекламные щиты, деревья, недостроенные здания.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», - напомнили в пресс-службе ведомства.

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