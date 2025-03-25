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Общество

Названы документы, фото которых не следует хранить в телефоне

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Если хранить фотографии или сканы документов в памяти телефона, то есть риск, что конфиденциальные данные могут утечь. Об этом предупредила руководитель ИТ-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева в беседе с агентством «Прайм».

Она напомнила: опасно хранить в памяти фото паспорта, банковских карт, свидетельства о собственности, СНИЛС, ИНН, водительских прав.

Однако, по ее словам, в различных ситуациях, например, при регистрации на мероприятие, могут потребоваться документы или их копии. Если без хранения информации в телефоне обойтись нельзя, то следует позаботиться о защите данных.

Эксперт посоветовала использовать двухфакторную аутентификацию, программы для определения спам-звонков, сервисы по самозапрету на оформление кредитов и сим-карт.

«Сейчас мы видим очень много инициатив, в том числе на государственном уровне, которые направлены именно на защиту действий и операций, совершаемых пользователями. Надеюсь, это принесет плоды и злоупотреблений станет меньше», - резюмировала Людмила Богатырева.

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Источник — фото pixabay.com
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