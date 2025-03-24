В Засечном из-за учений с имитацией взрывов перекроют участок ул. Алой

С 25 по 26 марта на территории с. Засечного Пензенского района пройдут командно-штабные учения под руководством оперативного штаба в Пензенской области.
Будут задействованы силы и средства, выделенные для борьбы с терроризмом.
«Запланировано использование средств имитации взрывов и стрельбы, а также авиационной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов», - предупредили в региональном УФСБ России.
Из-за учений в оба дня, 25 и 26 марта, с 9:00 до 15:00 в Засечном предполагается перекрыть движение по ул. Алой на участке от перекрестка со Светлой до пересечения с Олимпийской.
Ранее сообщалось, что в Пензенском районе больше чем на месяц перекроют участок дороги Пенза - р. п. Шемышейка - с. Лопатино от поворота на улицу Алую и проезд будет недоступен для всех видов транспорта с 00:00 24 марта до 6:00 27 апреля. Причина - замена водопропускной трубы.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀