В Засечном из-за учений с имитацией взрывов перекроют участок ул. Алой

24.03.2025 | 09:37

С 25 по 26 марта на территории с. Засечного Пензенского района пройдут командно-штабные учения под руководством оперативного штаба в Пензенской области.

Будут задействованы силы и средства, выделенные для борьбы с терроризмом.

«Запланировано использование средств имитации взрывов и стрельбы, а также авиационной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов», - предупредили в региональном УФСБ России.

Из-за учений в оба дня, 25 и 26 марта, с 9:00 до 15:00 в Засечном предполагается перекрыть движение по ул. Алой на участке от перекрестка со Светлой до пересечения с Олимпийской.

Ранее сообщалось, что в Пензенском районе больше чем на месяц перекроют участок дороги Пенза - р. п. Шемышейка - с. Лопатино от поворота на улицу Алую и проезд будет недоступен для всех видов транспорта с 00:00 24 марта до 6:00 27 апреля. Причина - замена водопропускной трубы.