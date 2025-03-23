Засыпать с чувством голода опасно для двух категорий людей

23.03.2025 | 11:47

Засыпать с чувством голода нельзя пациентам с сахарным диабетом и желчнокаменной болезнью. Это усугубит состояние здоровья. Для большинства людей голод на ночь неопасен, за исключением случаев, когда он мешает уснуть и вызывает спазмы в животе.

Врач-эндокринолог Дарья Пронина перечислила в беседе с «Известиями» продукты, которыми можно перекусить перед сном и не навредить здоровью. По ее словам, необходимо отдать предпочтение еде, которая не нагружает пищеварительную систему.

«Можно, например, съесть греческий йогурт или творог 2,5-процентной жирности. Белковые продукты содержат триптофан - незаменимую аминокислоту, которую организм не способен производить самостоятельно. Она, в свою очередь, участвует в выработке мелатонина - гормона сна, а также серотонина - гормона радости», - объяснила Пронина.

Также для перекуса подходят сложные углеводы. Они медленно перевариваются, не вызывают резкого скачка уровня глюкозы в крови, позволяют дольше сохранять ощущение сытости. К таким продуктам относят кашу из цельнозерновой овсянки, цельнозерновой хлеб.

Полезно съесть перед сном небольшую горсть орехов или семян: миндаля, фисташек, тыквенных семечек. В этих продуктах содержится много магния, который способствуют расслаблению мышц.

Эндокринолог посоветовала отказаться от газированных напитков, кофе, черного чая. Все они не помогут уснуть. Полезно употребить травяной чай, например из ромашки, мяты, мелиссы или липы.

«Не рекомендуется на ночь употребление жареной пищи, фастфуда и чипсов, так как они тяжело усваиваются и могут вызывать изжогу. Также нужно избегать употребления сладостей и белого хлеба, потому что они резко повышают уровень глюкозы и инсулина в крови, что нарушает обмен веществ и ухудшает качество сна», - предупредила специалист.