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Общество

Стало известно, почему в Пензе не смогли изменить маршрут № 29

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В Пензе микроавтобусы № 29 хотели пустить до улицы Минской и улучшить таким образом транспортное обслуживание района после исчезновения маршрута № 49. Но идею не получилось реализовать.

Маршрут № 49 (улица Минская - улица Сухумская) перестал действовать с 25 декабря прошлого года. Были объявлены открытые конкурсы на право получения свидетельства на перевозку, но заявок на участие не поступило.

«Меня, как и многих жителей Минской, волнует вопрос: куда пропал 49-й маршрут? Его вроде бы должны запустить, но на линии его никогда нет. Добираться на работу и с работы стало настоящей проблемой», - возмутился горожанин в посте в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в компании-перевозчике сообщали, что готовятся запустить до ТЦ «Зима» маршрутки № 29, однако пензенцы так их и не увидели.

Ситуацию в комментариях к посту прояснил представитель минстроя области.

«В адрес ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в январе 2025 года поступило заявление от перевозчика ООО «Дилижанс партнер» о продлении маршрута № 29 (Автокомбинат - ул. Одесская) до улицы Минской. В рамках данного заявления были направлены запросы в администрацию города Пензы, ТОГАДН по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО и УМВД России по Пензенской области.

Установлено, что у ООО «Дилижанс партнер» имеются задолженности по административным штрафам за правонарушения в сфере транспорта и дорожного движения, срок уплаты которых истек. Данные нарушения служат основанием для отказа в изменении маршрута», - рассказал представитель минстроя.

Ранее сообщалось, что, помимо маршрута № 49, перевозчиков не нашли на № 17, 24, 68. Также в Пензе ликвидировали маршрут № 99, по которому микроавтобусы ходили через весь город - от Арбековской Заставы до Засурья (через Ахуны).

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