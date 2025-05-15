Жителей Зари возмутила неоткрытая дверь в автобусе № 25

15.05.2025 | 20:11

В Пензе водитель автобуса № 25, следовавшего в Зарю вечером в четверг, 15 мая, впустил в салон пассажирку только под давлением уже находившихся внутри женщин. Одна из них написала о неприятном инциденте в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru.

«Около 19 часов водитель на остановке «Улица Ульяновская» просто не открыл заднюю дверь, чтобы люди могли зайти. Вперед уже никто не помещался, а сзади было место у двери. Пройти туда спереди невозможно, мы, как обычно, набились как селедка в бочку. На остановке оставалась одна девушка, и ее единственный шанс уехать в Зарю был эта задняя дверь!

Мы всем салоном просили водителя открыть ее. Он отказывался, заявляя, что не может контролировать, оплачивают ли проезд входящие в заднюю дверь. Открыл только тогда, когда понял, что пассажиры не успокоятся», - рассказала пензячка.

По ее словам, подобные ситуации в часы пик для жителей Зари не редкость.

«Мы говорили водителю: не можете контролировать - сажайте кондуктора. Он отвечал, что вопрос не к нему. И ведь реально не к нему. Но мы-то, пассажиры, почему должны страдать, даже если кто-то не платит? Мы хотим уехать домой», - пожаловалась женщина.