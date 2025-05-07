До «Пензарыбы» хотят пустить еще один маршрут

07.05.2025 | 19:35

Пензенцы недовольны транспортным сообщением с районом Совхоза Победа и просят власти пустить еще автобусы до остановки «Пензарыба».

«Когда наладят сообщение с «Пензарыбой»? Проклятый район», - поинтересовался читатель сетевого издания «ПензаИнформ».

Как сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», сейчас до «Пензарыбы» можно добраться только на маршруте 5к. Однако уже в этом году пообещали перемены.

«Планируется внесение изменений в схему маршрута № 27 с продлением далее действующей конечной остановки «Мясокомбинат» до остановки «Пензарыба», - пояснили в ГКУ.

Ранее стало известно, что в Пензе изменили схему движения маршруток № 40. С 1 мая микроавтобусы в постоянном режиме начали ходить через «Лугометрию» (вместо ТЦ «Мега-Пенза» на трассе М-5).