В Пензе не смогли найти перевозчиков на 4 маршрута

14.03.2025 | 18:56

В Пензе 4 маршрута остались невостребованными у перевозчиков: № 17, 24, 49 и 68. Желающих обслуживать их нет.

Как пояснили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в ответе на запрос редакции «ПензаИнформ», у компаний, за которыми числились маршруты, закончилось действие выданных свидетельств.

После этого были объявлены открытые конкурсы, но заявок на участие не поступило.

На вопрос, чего ждать пензенцам - будут ли дальше искать перевозчиков или дело идет к закрытию маршрутов, - в ГКУ не ответили. Но подчеркнули, что сейчас горожане могут доехать до любого микрорайона, сделав не более 1 пересадки, что «соответствует рекомендациям социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденного распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации».

Ранее в Пензе ликвидировали маршрут № 99, по которому микроавтобусы ходили через весь город - от Арбековской Заставы до Засурья (через Ахуны).