В Пензенской области остались жить более 300 семей из ЛНР и ДНР

21.03.2025 | 11:59

Пензенская область входит в пятерку регионов, принявших наибольшее число эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил губернатор Олег Мельниченко на сессии Заксобра.

Он напомнил, что первый состав с эвакуированными прибыл в ночь с 22 на 23 февраля 2022 года. На нем приехали более 500 человек из Донецкой и Луганской народных республик.

В 2024 году Пензенская область организовала летний отдых более чем 2 000 детей из Белгородской области.

«Более 300 семей из ЛНР и ДНР решили остаться в Пензенской области на постоянное место жительства: нашли работу, поселились в съемном жилье или приобрели собственное», - рассказал Олег Мельниченко.

При этом беженцы из Мариуполя, по его словам, возвращаются в родной город по мере того, как он отстраивается.

Сейчас в пунктах временного размещения продолжают оставаться около 1 000 человек, добавил губернатор.