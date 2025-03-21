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Общество

В Пензе воссоздают стелу рабочим ЗИФ, принимавшим участие в войне

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В Пензе решили воссоздать стелу рабочим завода имени Фрунзе, принимавшим участие в Великой Отечественной войне, сообщил глава города Олег Денисов в своем телеграм-канале в пятницу, 21 марта.

Ее поставят у бывшего здания управления завода вместе с 2 гаубицами (одна раньше располагалась на территории предприятия, другая - около музея ЗИФ).

В Пензе воссоздают стелу рабочим ЗИФ, принимавшим участие в войне

«Новый памятный знак будет повторять старую конструкцию, которую уже невозможно перенести. Не позволяет состояние», - рассказал он.

Сейчас готовят площадку и фундамент под стелу и параллельно восстанавливают имена, которые нужно нанести на таблички.

«Привлекли городское управление культуры, краеведов, бывших заводчан. Будем благодарны каждому, у кого есть необходимая информация», - заявил Олег Денисов.

В 2024 году в Пензе взяли под охрану бюст Михаила Фрунзе, который располагается на улице Ленина, перед входом в управление ЗИФа. Его признали объектом культурного наследия регионального значения.

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Источник — фото из тг-канала Олега Денисова
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