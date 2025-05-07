Олег Мельниченко лично поздравил ветерана с 80-летием Победы

07.05.2025 | 11:21

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко лично поздравил с наступающим 80-летием Победы участника Великой Отечественной войны Юрия Игнатьевича Акимова, которому решением городской думы присвоено звание почетного гражданина Пензы.

«Наше внимание для ветеранов - большая радость. Юрий Игнатьевич начал воевать в 1944 году - освобождал приграничные районы страны от вражеских бандформирований. После Победы продолжил служить Родине - в составе органов госбезопасности боролся с недобитой фашистской нечистью», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

В присутствии родственников, соседей и ветеранов органов безопасности герою вручили регалии почетного гражданина города Пензы: удостоверение, свидетельство, ленту почета и нагрудный знак.

Затем под окнами его дома торжественным маршем прошли курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института, а артисты исполнили песни военных лет.

«Хочется бесконечно благодарить и радовать поколение победителей за защиту нашей Отчизны», - подчеркнул губернатор.