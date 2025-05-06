Перед 9 Мая аферисты прикрываются патриотизмом и заботой о ветеранах

06.05.2025 | 10:10

В преддверии Дня Победы мошенники спекулируют на темах памяти, патриотизма и помощи ветеранам. Об этом RT рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По его словам, чаще всего жертвами аферистов становятся пожилые люди, которых легко ввести в заблуждение доброжелательным тоном и ссылками на «указ президента». К пенсионерам обращаются по телефону, через мессенджеры или даже лично под видом сотрудников соцслужб, волонтеров, представителей пенсионного фонда, администрации, ветеранских организаций.

Под предлогом вручения подарков, выплат ко Дню Победы или организации поздравлений людей просят назвать персональные данные банковской карты, СНИЛС или коды из СМС.

«Часто мошенники используют поддельные номера, похожие на реальные, - это создает иллюзию доверия. Некоторые схемы сопровождаются подделанными документами, реквизитами и даже формами с гербами и печатями», - уточнил депутат.

Также злоумышленники рассылают фишинговые письма или сообщения с вложениями «Открытка к Дню Победы», «Архив с фото ветеранов» и подобными. При открытии таких файлов может произойти заражение устройства вредоносным ПО, которое ворует пароли и личные данные.

Кроме того, в соцсетях появляются фейковые акции с патриотическими лозунгами, например «Купи георгиевскую ленту - поддержи армию». Еще одна схема - фейковые сборы, которые проводят псевдоволонтеры от имени несуществующих организаций с громкими названиями. Они вручают листовки с патриотической символикой и просят пожертвовать деньги «на венки», «на подарки ветеранам», «на организацию парада».

Антон Немкин напомнил, что настоящие фонды никогда не предлагают перевести средства на карту физического лица, а все выплаты ветеранам идут строго через государственные организации.

Депутат призвал предупредить пожилых родственников о подобных схемах и договориться с ними, что любые звонки о деньгах, выплатах и сборах нужно сразу проверять.