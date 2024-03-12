В Пензе взяли под охрану бюст Михаила Фрунзе

12.03.2024 | 10:29

В Пензе утвердили предмет охраны бюста Михаила Васильевича Фрунзе. Он располагается на улице Ленина, перед входом в заводоуправление бывшего ЗИФа, и признан объектом культурного наследия регионального значения.

«Предмет охраны объекта культурного наследия - характеристики и особенности, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр», - пояснили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

В предмет охраны бюста вошли прямоугольный пьедестал из розового гранита с надписью

«Михаил Васильевич Фрунзе», бетонное основание, сама скульптура.

Определены границы и режим использования территории памятника.

На ней запрещены возведение объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных и иных работ; размещение временных построек, киосков, складов, препятствующих визуальному раскрытию объекта культурного наследия с общественных территорий; установка отдельно стоящих средств наружной рекламы, превышающих разрешенные объемы, и др.