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Культура

В Пензе взяли под охрану бюст Михаила Фрунзе

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В Пензе утвердили предмет охраны бюста Михаила Васильевича Фрунзе. Он располагается на улице Ленина, перед входом в заводоуправление бывшего ЗИФа, и признан объектом культурного наследия регионального значения.

«Предмет охраны объекта культурного наследия - характеристики и особенности, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр», - пояснили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

В предмет охраны бюста вошли прямоугольный пьедестал из розового гранита с надписью

«Михаил Васильевич Фрунзе», бетонное основание, сама скульптура.

Определены границы и режим использования территории памятника.

На ней запрещены возведение объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных и иных работ; размещение временных построек, киосков, складов, препятствующих визуальному раскрытию объекта культурного наследия с общественных территорий; установка отдельно стоящих средств наружной рекламы, превышающих разрешенные объемы, и др.

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Источник — фото областного министерства по охране памятников истории и культуры
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