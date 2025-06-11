История Пензы: В городе было закрыто предприятие, известное на весь мир

11.06.2025 | 07:30

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Завод имени Фрунзе был многопрофильным: в разное время он выпускал детали для гранат, снаряды, сельскохозяйственную технику и многое другое. Но всему миру пензенская фабрика стала известной благодаря велосипедам.

К их производству предприятие приступило после Гражданской войны. В 1928 году на трубочном заводе открылся небольшой велосипедный цех. Тогда еще мало кто предполагал, что он превратится в фактически самостоятельное предприятие.

В первый год сталинской пятилетки было выпущено около полусотни велосипедов. Перед сдачей первой партии их испытывали на прочность, предоставив участникам велопробега от Пензы до Урала и обратно. Сурские велосипеды выдержали все ухабы русских дорог и вскоре поступили в продажу.

Пресса писала, что пензенские велосипеды неэстетичны по сравнению с европейскими. Пусть так, зато в надежности и простоте с ними не мог сравниться ни один заграничный образец.

Пензенские велосипеды ценил Константин Циолковский. В начале 30-х годов прошлого столетия в качестве подарка ему преподнесли один из выпущенных под маркой «ЗиФ». Знаменитый ученый любил кататься на нем по двору.

Производились на заводе и мопеды. Особенной популярностью благодаря своей неприхотливости пользовался МВ-18. Некоторое время его выдавали деревенским почтальонам.

Одно из старейших предприятий Пензенской области, которое имело почти столетнюю историю, было закрыто в 2016 году.