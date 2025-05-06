В Пензе 8 мая состоится традиционный автопробег

06.05.2025 | 11:23

В Пензе ветеранов, их родственников и семьи погибших героев приглашают принять участие в традиционном автопробеге (18+). Его проведут в областном центре в канун Дня Победы.

Людей будут ждать утром 8 мая на стоянке у «Дизель-Арены». С 9:00 до 10:00 - сбор и построение колонны.

«Флаги, фотографии героев и другие реквизиты и символы Великой Победы приветствуются», - сообщили в филиале государственного фонда «Защитники Отечества».

9 мая в Пензе пройдут парад и авиашоу, планируется открыть выставку ретроавтомобилей и мотоциклов, также для горожан запустят сразу несколько салютов.

Полная афиша праздничных мероприятий здесь.