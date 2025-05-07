Фронтовик из Пензы отправился на парад Победы в столицу

07.05.2025 | 17:18

97-летний ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Пензы Виктор Семенович Городнов на поезде отправился в Москву, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади.

Его сопровождают родственники и медики.

«Виктор Городнов родился 10 ноября 1927 года в многодетной семье в селе Усть-Вазерки Лунинского района. До начала войны семья переехала в областной центр. Здесь юноша стал трудиться в мастерской музыкальных инструментов. В 1944-м отправился на фронт в учебный отряд Северного флота.

Служба проходила на торпедных катерах - Виктор Семенович занимался обезвреживанием глубинных бомб и обеспечивал безопасность судов. В 1951-м вернулся домой. Работал на предприятии «Пензтекстильмаш», позже перешел в научно-исследовательский институт физических измерений. Ушел на пенсию в 1993 году», - сообщили в городской администрации.

Звание почетного гражданина было присвоено Виктору Городнову на сессии городской думы 28 марта.

5 мая ветерану в правительстве области вручили знаки отличия: удостоверение, свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы», ленту Почета и нагрудный знак.