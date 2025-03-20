На старте продаж в новом ЖК «Чаадаев» квартиры стоят от 3 млн

20.03.2025 | 11:04

Группа компаний «Территория жизни» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Чаадаев». Сейчас квартиру можно приобрести по выгодной цене - от 3 млн рублей *.

Уникальный для региона проект представляет собой строительство современного жилого комплекса в рамках редевелопмента территории застройки.

ЖК «Чаадаев» станет первым в микрорайоне проектом, который придаст импульс развитию всего пространства. Он создаст комфортную для жизни среду и торговые и производственные площадки для малого и среднего бизнеса. Застройщик дает гарантию: «Все будет урбанично».

Объективный плюс для будущих жителей - отличное расположение. Семь 17-этажных строений находятся в северо-восточном планировочном микрорайоне Пензы. Локация на первой линии примыкает к многополосной магистрали на улице Чаадаева, обеспечивающей высокую транспортную доступность.

В 10 минутах езды от ЖК находятся железнодорожный и автовокзал, а также центр Пензы. В микрорайоне уже имеется развитая инфраструктура: поблизости расположены детские сады и корпуса школы № 66 имени В. А. Стукалова, технологический колледж, больница № 4, поликлиника и частные медицинские центры, торговые точки и многое другое.

Для отдыха предусмотрены сквер Дружбы, где будет приятно пройтись после рабочего дня, стадион для занятий спортом и проведения соревнований, Дом культуры с кружками и секциями. Также у жителей микрорайона популярностью пользуются пляж, хоккейная коробка, футбольное поле.

Жилой комплекс улучшит облик микрорайона благодаря архитектурным решениям от ГК «Территория жизни». Внимание привлекут авторские фасады, в которых уже сейчас прослеживаются черты «Лугометрии» - другого масштабного проекта застройщика, завоевавшего признание, в том числе и на федеральном уровне **.

В планах у «Территории жизни» - системное развитие коммерческой инфраструктуры для комфорта и удобства жителей. Этот сценарий уже удачно реализован в «Арбековской заставе» и «Лугометрии». На первых этажах новых домов разместятся торговые галереи с магазинами, аптеками, салонами красоты, центрами образования, уютными кафе и мастерскими. Это означает появление рабочих мест и импульс для развития всего микрорайона.

На старте продаж ГК «Территория жизни» делает одно из самых выгодных предложений на рынке - цена на квартиру составляет от 2,9 млн руб. Также можно оформить ипотеку с государственной поддержкой со ставкой от 6% годовых ***. Размер ежемесячного платежа составит от 15 618 рублей. Кроме того, застройщик предлагает выгодную программу рассрочки.

В жилом комплексе «Чаадаев» представлен широкий выбор квартир площадью от 32 до 75 кв. м. Они идеально подойдут для любого сценария жизни: 1-комнатные для тех, кто получает ключи от первой квартиры, двушки - для молодых пар, трешки - для семей с детьми.

Оценить все преимущества планировок можно уже сейчас. Так, в 3-комнатной квартире, предназначенной для семей с детьми, планировка объединяет всех: пока дети играют в гостиной, взрослые готовят на кухне, а еще две комнаты легко адаптировать под спальню или детскую.

«Территория жизни» - первый в Пензе застройщик, который начал передачу жителям квартир с полностью готовой отделкой. Системный подход, работа профессиональной команды, строительные материалы от зарекомендовавших себя брендов и оптимальное соотношение качества и цены делают квартиры от «Территории жизни» одними из самых востребованных на региональном рынке.

В строениях ЖК «Чаадаев» представлена отделка «Все включено». Серия 2025». В нее входят:

- прочный ламинат светлого тона;

- флизелиновые обои с возможностью покраски;

- надежные межкомнатные двери;

- натяжные потолки и еврокарнизы;

- точечное освещение с яркими светильниками;

- современные розетки и выключатели;

- надежная входная дверь;

- сантехника и санфаянс от брендовых производителей;

- стиральная машина;

- кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой брендового производителя - духовой шкаф, вытяжка, варочная панель.

Полностью готовая отделка позволит не тратить время и деньги на ремонт.

Получить консультацию от менеджеров команды ведущего застройщика региона ГК «Территория жизни» можно на сайте жкчаадаев.рф. Для получения большей информации следует позвонить по номеру единого кол-центра компании 203-000 или оставить заявку на сайте. Также будущих жильцов ждут в офисах продаж:

- ул. 65-летия Победы, 29, с 9:00 до 21:00;

- ул. Яшиной, 12, с 9:00 до 21:00.

Новости и события можно узнавать в группе «ВКонтакте» и телеграм-канале.

* Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Название акции - «Старт продаж ЖК «Чаадаев». Указана стоимость 1-комнатной квартиры (32,46 кв. м, полная стоимость - 2 986 320 руб.), расположенной в строении № 1 (1-й этап), по адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева, з/у 56. Количество квартир по указанной цене ограничено. В акции участвует 5 квартир. Подробности следует уточнять у представителей застройщика. Срок действия акции - с 22.03.2025 по 30.04.2025.

** Согласно данным Единого ресурса застройщиков РФ (ЕРЗ.РФ) по объемам введенного в эксплуатацию жилья в 2024 году.

*** Ставка от 6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 000 000 руб. Валюта - рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет, либо с установленной категорией «ребенок-инвалид», либо двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Расчет произведен для 1-комнатной квартиры площадью 32,23 кв. м, расположенной по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Чаадаева. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Подробности следует уточнять у представителей застройщика. Необходимо изучить все условия кредита (займа) и оценить свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции - с 22.03.2025 по 30.04.2025.

Реклама. Заказчик - ООО «МК».