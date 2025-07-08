Каменщик из Пензы представит ПФО на всероссийском уровне

08.07.2025 | 16:01

Иван Афтаев, который участвует в возведении квартала Scala City от «Рисана» в Пензе, занял 1-е место на окружном этапе профессионального конкурса «Строймастер» в номинации «Лучший каменщик».

Соревнования состоялись в Самаре и объединили мастеров своего дела из разных регионов Приволжского федерального округа. Национальный (всероссийский) этап конкурса «Строймастер» пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге.

Иван Афтаев работает в сфере строительства уже более 15 лет и отмечает достойную оплату труда в качестве одного из преимуществ своей профессии.

Каменщик «Рисана» и раньше получал высокие оценки. Так, в 2020 году министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев лично вручил ему благодарность во время рабочего визита в Пензу. В 2022-м Иван занял 1-е место, а в 2024-м - 2-е в областном конкурсе «Строймастер». В 2023-м он одержал победу в региональном этапе чемпионата «Лучший по профессии».

За годы работы в «Рисане» Иван Афтаев был занят на разных жилых комплексах. Сейчас он трудится на площадке квартала Scala City. Этот квартал бизнес-класса признан одним из лучших в России - он занял 2-е место в главной номинации конкурса «Топ ЖК» «Лучший жилой комплекс - новостройка РФ».

Все логично: один из лучших в России специалистов занят на строительстве выдающегося объекта. Узнать больше о Scala City на улице Карпинского можно на сайте risan-penza.ru.

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