В мобильном приложении МегаФона доступна беспроцентная рассрочка

08.07.2025 | 15:26

Клиенты МегаФона теперь могут пользоваться беспроцентной рассрочкой (BNPL-услугой), доступной прямо в мобильном приложении. У абонентов появилась возможность активировать лимит средств для оплаты покупок в интернет-магазине МегаФона - например, гаджетов и сим-карт к ним. Сумма на лимите составит до 149 000 рублей.

Воспользоваться ими можно при оплате заказа в интернет-магазине МегаФона («МегаЛимит» отобразится в блоке «Оплата частями») либо активации в личном кабинете в разделе «Финансы» (нужно кликнуть по специальному баннеру).

Для получения своего лимита клиенту следует лишь заполнить анкету, подписание каких-либо документов не требуется. После оформления в разделе появится кнопка «К покупкам», которая ведет в интернет-магазин МегаФона. Минимальная сумма покупки - 1 000 рублей.

Наличие лимита ни к чему не обязывает клиента - возвращать нужно будет только сумму, потраченную в интернет-магазине. Если он решит им воспользоваться, можно выбрать условия погашения: период рассрочки составит от 1,5 до 12 месяцев, при выборе срока выплаты до 3 месяцев комиссия будет равняться 0%. Возврат средств осуществляется через официальный сайт или приложение сервиса «Мокка».

«BNPL существенно облегчает жизнь потребителю, а наличие такой опции прямо в мобильном приложении поможет не только приобрести желаемый товар прямо сейчас, но и сделать это по «бесшовному» пути: сразу после активации лимита клиент может перейти из нашего мобильного приложения в интернет-магазин МегаФона», - отметила руководитель бизнес-юнита финансовых продуктов и сервисов МегаФона Фарида Ахундова.

«МегаЛимит» доступен в интернет-магазине как один из способов оплаты в блоке «Оплата частями», а также в мобильном приложении МегаФона, где на тестовом этапе его смогут подключить пользователи, выбранные для пилотирования услуги на основании их интересов, предпочтений и своевременной оплаты услуг связи.

В перспективе планируется добавить возможность оплаты мобильной связи при помощи «МегаЛимита», а также переводить деньги на свою банковскую карту. После завершения пилотного проекта и его анализа МегаФон совместно с финансовым партнером рассмотрит возможность распространения опции на всю абонентскую базу.

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