Квартиру в «Созвездии» можно купить с выгодой более миллиона

Участники акции «Время выгодных решений» от холдинга «Термодом» могут приобрести 3-комнатную квартиру недели с выгодой более 1 миллиона рублей.
Для этого нужно выполнить условия:
- забронировать ее первым в период с 7 по 13 июля;
- оформить сделку за наличные или в ипотеку.
Предлагаемая квартира находится на 5-м этаже в сданном корпусе «Атлас». Собственник получит ключи сразу после покупки.
Новых хозяев ждут увеличенные окна, панорамная лоджия и отличные виды на озеро Спутника.
Для получения консультации и бронирования квартиры нужно оставить заявку здесь: clck.ru/3MyLKE.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.
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