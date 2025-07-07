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Общество

Квартиру в «Созвездии» можно купить с выгодой более миллиона

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Участники акции «Время выгодных решений» от холдинга «Термодом» могут приобрести 3-комнатную квартиру недели с выгодой более 1 миллиона рублей.

Для этого нужно выполнить условия:

- забронировать ее первым в период с 7 по 13 июля;

- оформить сделку за наличные или в ипотеку.

Квартиру в «Созвездии» можно купить с выгодой более миллиона

Предлагаемая квартира находится на 5-м этаже в сданном корпусе «Атлас». Собственник получит ключи сразу после покупки.

Новых хозяев ждут увеличенные окна, панорамная лоджия и отличные виды на озеро Спутника.

Для получения консультации и бронирования квартиры нужно оставить заявку здесь: clck.ru/3MyLKE.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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