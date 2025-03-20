Кешбэк 100% за оплату тарифа: билайн запустил новую акцию

20.03.2025 | 16:42

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Оператор билайн запустил акцию, которая позволяет удвоить бонусными рублями сумму пополнения баланса в первый месяц после покупки сим-карты.

Смысл акции достаточно прост: нужно купить новую сим-карту оператора (можно приобрести новый номер или перейти в билайн, сохранив свой прежний), выбрать в приложении оптимальный процент кешбэка, пополнить счет, активировать кешбэк и получить на баланс удвоенную сумму в виде бонусных рублей.

Таким образом, клиентам доступно до 10 000 бонусных рублей, которыми можно оплачивать услуги связи и подключенные к тарифу опции, а также домашний интернет с билайн тв в течение года или даже больше - все зависит от параметров тарифа.

«Мы проанализировали потребности клиентов и создали лучшее предложение на рынке – кешбэк 100% на оплату тарифа. Это позволит нашим новым клиентам получить дополнительную выгоду и пользоваться сервисами билайна в два раза дольше. Подобного кешбэка сегодня нет ни у одного оператора, при этом мы тщательно просчитали параметры акции так, чтобы сделать ее максимально интересной и выгодной для клиентов. Пилотный запуск в нескольких регионах показал отличные результаты, и теперь мы масштабируем эту идею на всю страну», - рассказал генеральный директор билайна Сергей Анохин.

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