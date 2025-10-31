У россиян стали популярны смартфоны цвета тыквы

Новая модель смартфонов Apple iPhone 17 оказалась значительно популярнее предшественницы. Продажи за первый месяц втрое опередили стартовые показатели продукта прошлого года. Особенную популярность приобрела версия в оранжевом цвете, рассказали аналитики МегаФона и Yota.
Анализ обезличенных данных абонентов показал, что смартфоны на iOS по-прежнему занимают общее второе месте по типу операционных систем, однако их доля растет. Сейчас их предпочитают 21% клиентов, тогда как Android - 67%. Еще 12% приобретают устройства с другими операционными системами.
Наиболее высок процент пользователей iPhone в Москве, Московской области, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. В Пензенской области такие смартфоны выбирают 16% абонентов.
Новую серию iPhone 17 представили 9 сентября 2025 года. Предзаказы стартовали 12-го, а в продажу по всему миру новинка поступила 19-го числа. В России смартфон появился также вскоре после релиза.
По традиции, главный цвет линейки, «тыква», стал фаворитом у поклонников Apple, как когда-то фиолетовый у iPhone 14 Pro. Оранжевую модель купил 31% клиентов. У абонентов популярны также синие (22%) и серебристые (21%) смартфоны.
Чаще всего покупатели приобретали модель iPhone 17 Pro Max (44%), на втором месте - iPhone 17 Pro (30%), далее идет базовый iPhone 17 (23%). Больше половины владельцев нового iPhone (55%) предпочли объем памяти 256 Гбайт, четверть покупателей - 1 Тбайт, замыкает топ-3 объем памяти 512 Гбайт (17% покупок).
Аналитики сочли интересной статистику по смене смартфонов россиянами. Этой осенью владельцы гаджетов Apple чаще всего меняли их на новый iPhone (60%), Xiaomi (10%) или Samsung (9%). Обладатели новых iPhone ранее чаще были пользователями смартфонов Apple (52%), Xiaomi (13%) или Samsung (11%).
37% владельцев iPhone - активные веб-серферы, то есть они регулярно ищут и читают информацию в браузерах. 29% предпочитают мессенджеры и соцсети, 21% пользователей одинаково интересны все виды контента, 8% любят видео и аудио, 4% - игры.
Пользователи Android чаще проводят время в веб-браузерах (44%). Доля поклонников мессенджеров и соцсетей среди них та же, что и среди владельцев смартфонов на iOS, - 29%. 15% абонентов предпочитают видео и аудио, 10% - разнообразный контент, геймерами являются только 2%
Больше всего пользователей Android живут Забайкальском крае, Чукотском автономном округе и Алтайском крае.
Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560.
