У россиян стали популярны смартфоны цвета тыквы

31.10.2025 | 15:45

Новая модель смартфонов Apple iPhone 17 оказалась значительно популярнее предшественницы. Продажи за первый месяц втрое опередили стартовые показатели продукта прошлого года. Особенную популярность приобрела версия в оранжевом цвете, рассказали аналитики МегаФона и Yota.

Анализ обезличенных данных абонентов показал, что смартфоны на iOS по-прежнему занимают общее второе месте по типу операционных систем, однако их доля растет. Сейчас их предпочитают 21% клиентов, тогда как Android - 67%. Еще 12% приобретают устройства с другими операционными системами.

Наиболее высок процент пользователей iPhone в Москве, Московской области, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. В Пензенской области такие смартфоны выбирают 16% абонентов.

Новую серию iPhone 17 представили 9 сентября 2025 года. Предзаказы стартовали 12-го, а в продажу по всему миру новинка поступила 19-го числа. В России смартфон появился также вскоре после релиза.

По традиции, главный цвет линейки, «тыква», стал фаворитом у поклонников Apple, как когда-то фиолетовый у iPhone 14 Pro. Оранжевую модель купил 31% клиентов. У абонентов популярны также синие (22%) и серебристые (21%) смартфоны.

Чаще всего покупатели приобретали модель iPhone 17 Pro Max (44%), на втором месте - iPhone 17 Pro (30%), далее идет базовый iPhone 17 (23%). Больше половины владельцев нового iPhone (55%) предпочли объем памяти 256 Гбайт, четверть покупателей - 1 Тбайт, замыкает топ-3 объем памяти 512 Гбайт (17% покупок).

Аналитики сочли интересной статистику по смене смартфонов россиянами. Этой осенью владельцы гаджетов Apple чаще всего меняли их на новый iPhone (60%), Xiaomi (10%) или Samsung (9%). Обладатели новых iPhone ранее чаще были пользователями смартфонов Apple (52%), Xiaomi (13%) или Samsung (11%).

37% владельцев iPhone - активные веб-серферы, то есть они регулярно ищут и читают информацию в браузерах. 29% предпочитают мессенджеры и соцсети, 21% пользователей одинаково интересны все виды контента, 8% любят видео и аудио, 4% - игры.

Пользователи Android чаще проводят время в веб-браузерах (44%). Доля поклонников мессенджеров и соцсетей среди них та же, что и среди владельцев смартфонов на iOS, - 29%. 15% абонентов предпочитают видео и аудио, 10% - разнообразный контент, геймерами являются только 2%

Больше всего пользователей Android живут Забайкальском крае, Чукотском автономном округе и Алтайском крае.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560.