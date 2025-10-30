Билайн признали самым безопасным оператором

Erid: 2VfnxvkjQvd
Билайн подтвердил статус самого безопасного оператора. Это показало исследование, которое аналитики ComNews Research провели среди операторов «большой четверки». Одним из его этапов стал стресс-тест, при котором Билайн заблокировал 99% спам-звонков, опередив ближайшего конкурента на 23 п. п.
В рамках исследования «Информационная безопасность абонентов сотовой связи» оценивались устройство и функциональность антифрод-систем крупнейших операторов, механизмы защиты абонентов от нежелательных звонков и спама по телефону и в мессенджерах, качество поддержки, а также взаимодействие с ИС «Антифрод» и банковским сообществом и прочие меры борьбы с мошенничеством, которые принимают операторы.
Билайн признали самым безопасным по совокупности параметров, которую составили:
- собственная антифрод-платформа и наиболее широкое предложение услуг облачной верификации другим операторам;
- разнообразие и сбалансированность предложения услуг безопасности - от защиты по телефону и в мессенджерах до компенсаций клиентам, которые все же стали жертвами мошенников;
- сильные механизмы защиты от методов социальной инженерии - в частности, ИИ-аналитика и прерывание звонка при поступлении СМС-кода, которое у Билайна работает в том числе для звонков в мессенджерах;
- наличие группы быстрого реагирования для максимально оперативной помощи;
- количество банков с налаженным обменом информацией и интеграций со службами поддержки.
Это не первая победа оператора: по результатам аналогичного исследования в прошлом году Билайн также был признан самым безопасным.
«Безопасность клиента - наш приоритет. Поэтому мы уже на уровне оператора выстраиваем прочную защиту, которая работает непрерывно и по умолчанию - то есть пользователю не нужно ничего активировать, специально настраивать или доплачивать.
Далее мы анализируем практику и действуем исходя из нее: добавляем точечные решения, рассчитанные на противодействие конкретным мошенническим схемам, помогаем клиентам быстро и осознанно реагировать на мошеннические действия, занимаемся просвещением.
Работа ведется сразу во множестве направлений, мы рады видеть ее результаты. Планируем и далее разрабатывать передовые технологии защиты и внедрять инновации, чтобы оставаться самым безопасным оператором», - отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.
Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.
