В Пензе 31 водитель поплатился за парковку у мусорных контейнеров

19.03.2025 | 13:36

В Пензе автолюбители нередко мешают мусоровозам, загораживая подъезд к площадке для сбора ТКО.

Факты фиксируют сотрудники районных администраций. Так, с начала этого года к ответственности привлекли 31 водителя, оставившего машину в неположенном месте.

За нарушение предусмотрен штраф, напомнили водителям в администрации города. Для граждан он составляет от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Ранее стало известно, что в Пензе сотрудники районных администраций смогут активнее фиксировать еще одно нарушение правил парковки. Речь идет о стоянке на газоне.

Для этих нужд дополнительно закупят специальные планшеты - программно-аппаратные комплексы «Дозор-МП» (раньше такой был 1, скоро должно стать 4).

В 2024 году за данное нарушение в Пензе было составлено более 10 000 протоколов. Сумма штрафов превысила 5 млн рублей.