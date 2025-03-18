Парковка на газоне: мэрия Пензы напомнила размеры штрафов

18.03.2025 | 21:15

В Пензе районные администрации будут активнее фиксировать нарушения при парковке автомобилей на газонах. Для сотрудников дополнительно закупят специальные планшеты - программно-аппаратные комплексы «Дозор-МП» (раньше такой был 1, скоро должно стать 4).

Речь об усилении контроля за соблюдением водителями правил шла на совещании в мэрии 17 марта. По мнению главы города Олега Денисова, рейды нужно проводить чаще.

«Жители делают справедливые замечания, что автовладельцы портят зеленые зоны, не стесняются заезжать на детские площадки, вывозят грязь на колесах. Нужно активизировать рейды, чтобы пресекать эти факты», - подчеркнул Денисов.

В тот же день прошла проверка в Октябрьском районе, мониторинг охватил проспекты Победы и Строителей, улицу Ульяновскую. Без нарушителей не обошлось.

В мэрии напомнили, что за парковку на газонах и детских площадках предусмотрены штрафы: для граждан - в размере от 500 до 1 000 рублей, для должностных лиц - от 1 000 до 3 000 рублей, для юридических - от 5 000 до 10 000 рублей.

В 2024 году за данное нарушение в Пензе было составлено более 10 000 протоколов. Сумма штрафов превысила 5 млн рублей.