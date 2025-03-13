Сетевое издание|18+|Четверг|13 мар 2025|18:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области снизилось число школ, закрытых на карантин

Печать
Telegram

В Пензенской области из-за распространения ОРВИ на карантин полностью закрыты 12 школ и детсадов. Данные по состоянию на четверг, 13 марта, сообщили в региональном минобре.

В Пензе это школы № 26, 38, 50, 69 и гимназия «САН».

Кроме того, распущены ученики в учреждениях села Крутец и поселка Родниковского Колышлейского района, села Покрово-Березовка в Пензенском районе, села Индерка Сосновоборского района и в филиале неверкинской школы в селе План.

Ограничительные мероприятия затронули также всех воспитанников филиала неверкинского детсада в селе Октябрьском и начальной школы - детсада в селе Байка Сердобского района.

Помимо этого, на карантин по ОРВИ закрыты 469 классов в 87 школах области: в Пензе (306 в 42 школах), Заречном (21), Кузнецке (11), Колышлейском (30), Пензенском (21), Сосновоборском (18), Бессоновском (17), Сердобском и Неверкинском (по 9), Лопатинском (8), Спасском (7), Белинском (4), Пачелмском (3), Кузнецком (2), Бековском, Вадинском и Каменском (по 1) районах.

Что касается детсадов, то там распущены 39 групп в 25 учреждениях: в Пензе (29), Неверкинском (3), Каменском, Колышлейском, Пачелмском (по 2) и Кузнецком (1) районах.

По состоянию на 6 марта были закрыты 11 заведений в районах и 7 школ в Пензе (№ 3, 35, 42, 50, 59, 64, школа-интернат № 1) и один из корпусов гимназии «САН».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте