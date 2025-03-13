В Пензенской области снизилось число школ, закрытых на карантин

13.03.2025 | 15:51

В Пензенской области из-за распространения ОРВИ на карантин полностью закрыты 12 школ и детсадов. Данные по состоянию на четверг, 13 марта, сообщили в региональном минобре.

В Пензе это школы № 26, 38, 50, 69 и гимназия «САН».

Кроме того, распущены ученики в учреждениях села Крутец и поселка Родниковского Колышлейского района, села Покрово-Березовка в Пензенском районе, села Индерка Сосновоборского района и в филиале неверкинской школы в селе План.

Ограничительные мероприятия затронули также всех воспитанников филиала неверкинского детсада в селе Октябрьском и начальной школы - детсада в селе Байка Сердобского района.

Помимо этого, на карантин по ОРВИ закрыты 469 классов в 87 школах области: в Пензе (306 в 42 школах), Заречном (21), Кузнецке (11), Колышлейском (30), Пензенском (21), Сосновоборском (18), Бессоновском (17), Сердобском и Неверкинском (по 9), Лопатинском (8), Спасском (7), Белинском (4), Пачелмском (3), Кузнецком (2), Бековском, Вадинском и Каменском (по 1) районах.

Что касается детсадов, то там распущены 39 групп в 25 учреждениях: в Пензе (29), Неверкинском (3), Каменском, Колышлейском, Пачелмском (по 2) и Кузнецком (1) районах.

По состоянию на 6 марта были закрыты 11 заведений в районах и 7 школ в Пензе (№ 3, 35, 42, 50, 59, 64, школа-интернат № 1) и один из корпусов гимназии «САН».