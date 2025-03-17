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Общество

Ученикам лицеев № 2, 29 и школы № 76 помогут в борьбе с лишним весом

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В Пензе лицей № 29 присоединился к пилотному профилактическому проекту по борьбе с лишним весом у подростков «Поколение ЛАЙТ». Число детей с избыточной массой тела растет в регионе с каждым годом.

Ранее врачи из поликлиники осмотрели лицеистов 5-11-х классов и пригласили учащихся с лишним весом вместе с родителями присоединиться к проекту.

15 марта с ними встретились медики и рассказали, что избыточная масса может спровоцировать гипертонию, нарушения полового созревания, проблемы с костной и сердечно-сосудистой системой, сахарный диабет 2-го типа и другие заболевания.

«Для группы участников разработана программа оздоровления организма и снижения веса. Впереди у ребят из 29-го лицея курс разноплановых занятий: лечебная физкультура, квизы по ЗОЖ и рациональному питанию, консультации психолога для детей и их родителей», - сообщили в областном минздраве.

Через 4-6 месяцев школьников снова обследуют. «Очень надеемся, что наши коллективные усилия действительно помогут ребятам измениться не только внешне, но и внутренне, что станет для них хорошим стимулом для личностного роста и придаст новый импульс к ведению здоровой и активной жизни», - пояснила заведующая Центром здоровья для детей Елена Сазонова.

Ранее первый этап проекта по борьбе с лишним весом у подростков реализовали в школе № 76 и лицее № 2.

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Источник — фото областного минздрава
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