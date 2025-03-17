Олег Мельниченко: В 2025 году в районах поставят 11 новых ФАПов

17.03.2025 | 11:29

В 2025 году в 6 районах Пензенской области поставят 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях в понедельник, 17 марта.

Объекты будут находиться на балансе 6 медицинских учреждений: сосновоборской, шемышейской, сердобской, каменской, городищенской и кузнецкой больниц.

«Качественная и доступная жителям даже отдаленных от Пензы населенных пунктов медицинская помощь - один из приоритетов нашей работы», - пояснил губернатор.

До 2030 года новые медицинские объекты появятся практически во всех районах области. В регионе собираются установить более 100 модулей под ФАПы и врачебные амбулатории.

«Также предварительно планируем построить 8 новых объектов здравоохранения - в Пензе, Каменке, Нижнем Ломове, в селе Засечном Пензенского района», - перечислил Олег Мельниченко.

Совсем скоро откроется после капитального ремонта амбулатория в селе Степановка Бессоновского района, где проживает тысяча человек. По словам главного врача Бессоновской районной больницы Владимира Стрючкова, люди давно просили создать более комфортные условия при оказании медицинской помощи.

«Работы планируются к завершению до 25 марта, и, я думаю, в первых числах апреля мы сможем принять первых пациентов», - уточнил он.

В амбулатории Степановки не только обновили здание, но и получили современное медицинское оборудование.