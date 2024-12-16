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Общество

В Пензенской области за полгода должно появиться 11 ФАПов

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В первом полугодии 2025-го в Пензенской области должно появиться еще 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Электронный аукцион на поставку и монтаж модульных конструкций проводился на портале госзакупок.

Новые объекты будут находиться на балансе 6 медицинских учреждений - сосновоборской, шемышейской, сердобской, каменской, городищенской и кузнецкой больниц.

Начальная (максимальная) стоимость контракта, который заключат с победителем торгов, - 56 100 000 рублей, то есть каждый ФАП оценен в 5 100 000.

На конкурс поступило 3 заявки, самое низкое ценовое предложение - 49 929 000 рублей. Сейчас рабочая комиссия проверяет все документы, результаты еще не объявлены.

Фельдшерско-акушерские пункты должны быть смонтированы до 27 июня 2025 года. Средства на них выделяются из регионального и федерального бюджетов.

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