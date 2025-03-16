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Общество

В Пензенской области сформировали команду по следж-хоккею

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Пензенская команда ветеранов СВО по следж-хоккею сформирована и уже интенсивно тренируется. Она получила название «Дизель-следж».

«Пензенская область начала этот проект одной из первых среди российских регионов. Занятия следж-хоккеем помогают игрокам не только укреплять здоровье и поддерживать отличную физическую форму, но и расширить круг общения, усилить дружеские связи», - рассказал на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области сформировали команду по следж-хоккею

Команду ветеранов СВО по следж-хоккею сформировали при поддержке регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Капитаном стал Тимур Разыков, прослуживший в штурмовом отряде два с половиной года.

В Пензенской области сформировали команду по следж-хоккею

Хоккеисты тренируются до 5 раз в неделю. Два занятия проходят в тренажерном зале, два - на льду. В конце недели игроки по желанию посещают бассейн.

В Пензенской области сформировали команду по следж-хоккею

Этот вид спорта популяризируется, желающих заниматься им очень много.

«Верю, что команда «Дизель-следж» громко заявит о себе. Желаю ребятам успехов на льду и множество новых побед в жизни», - написал в заключение Олег Мельниченко.

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Источник — фото - кадры с видео, опубликованного на странице Олега Мельниченко во «ВКонтакте»
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