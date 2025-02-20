В Пензе собирают команду по следж-хоккею из ветеранов СВО

20.02.2025 | 20:03

В Пензе филиал фонда «Защитники Отечества» формирует команду по следж-хоккею, в которую могут войти ветераны СВО, перенесшие ампутацию. Об этом сообщила руководитель филиала Ольга Клейменова во время организованного ЦУРом 19 февраля прямого эфира.

«Следж-хоккей - это такая игра на льду, на санях - это техническое средство, на котором ребята с ампутацией могут передвигаться по льду. Все в процессе организации у нас, но ребята уже приступили к тренировкам, одна силовая уже была», - рассказала Ольга Клейменова.

По ее словам, возможность тренироваться на льду пока отсутствует - нет саней. Но в ближайшее время ситуация изменится. Набор в команду идет.

«На днях у нас прошла встреча с министром спорта, с представителями автономной некоммерческой организации, и ждем сани, чтобы ребята начали тренироваться», - пояснила Ольга Клейменова.

Она рассказала, что в некоторых регионах России подобные команды уже созданы и больше года играют и участвуют в различных состязаниях. «У нас будет и от фонда «Защитники Отечества» проходить кубок ветеранов СВО», - добавила руководитель филиала.