Пензенский «Дизель» проиграл на выезде ижевской «Ижстали»

02.10.2025 | 20:08

В четверг, 2 октября, пензенский «Дизель» в Ижевске встретился с местной «Ижсталью» и потерпел поражение.

За первые 5 минут матча хозяева дважды поразили ворота гостей: отличились Егор Жданов и Илья Епищев.

Во втором периоде хоккеисты «Ижстали» довели свое преимущество до 3 шайб - вратаря «Дизеля» огорчил Даниил Огирчук. Однако пензенцев это не сломило, и они смогли ответить. Меткими бросками отметились Данила Попов и Артем Куликовский.

Но больше удача гостям в этот вечер не улыбнулась, а вот хозяева усилиями Дениса Дюрягина за секунду до конца встречи еще раз зажгли красный свет за их воротами.

Итоговый счет - 4:2 в пользу «Ижстали».

Следующий соперник «Дизеля» - «Рязань-ВДВ», встреча состоится 8 октября.