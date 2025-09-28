«Дизель» победил в матче с пермским «Молотом»

28.09.2025 | 17:21

В воскресенье, 28 сентября, пензенский «Дизель» в Перми сразился с местным «Молотом». Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Счет открыли пензенцы - на 7-й минуте отличился Владислав Лукин. На 18-й хозяева льда сравняли цифры на табло благодаря броску Михаила Казакова.

В 2-м периоде команды вновь обменялись голами: на 31-й минуте забил Даниил Лапин из «Молота», на 32-й «дизелист» Ильдар Шиксатдаров лишил соперников преимущества.

В 3-м отрезке сильнее оказался «Дизель». Шайба Максима Колмыкова на 43-й минуте матча стала решающей в поединке. Со счетом 3:2 выиграла пензенская команда.

Следующую встречу «Дизель» проведет 30 сентября. Его соперником станет нефтекамский «Торос».