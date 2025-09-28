Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 сен 2025|18:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

Спорт

«Дизель» победил в матче с пермским «Молотом»

Печать
Telegram

В воскресенье, 28 сентября, пензенский «Дизель» в Перми сразился с местным «Молотом». Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Счет открыли пензенцы - на 7-й минуте отличился Владислав Лукин. На 18-й хозяева льда сравняли цифры на табло благодаря броску Михаила Казакова.

В 2-м периоде команды вновь обменялись голами: на 31-й минуте забил Даниил Лапин из «Молота», на 32-й «дизелист» Ильдар Шиксатдаров лишил соперников преимущества.

В 3-м отрезке сильнее оказался «Дизель». Шайба Максима Колмыкова на 43-й минуте матча стала решающей в поединке. Со счетом 3:2 выиграла пензенская команда.

Следующую встречу «Дизель» проведет 30 сентября. Его соперником станет нефтекамский «Торос».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети