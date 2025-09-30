Пензенский «Дизель» одолел «Торос» в Нефтекамске

30.09.2025 | 19:51

Во вторник, 30 сентября, пензенские хоккеисты одержали победу в Нефтекамске, где сразились с местным «Торосом».

Счет открыли хозяева площадки, это случилось в начале второго периода матча. Буквально через несколько минут дизелисты выровняли положение (отличился Владислав Лукин) - 1:1.

В третьем временном отрезке пензенцы благодаря Тимуру Закирову вырвались вперед - 2:1.

Несмотря на многократные попытки с обеих сторон, цифры на табло больше не менялись.

Этой победой завершилась выездная серия матчей «Дизеля». 8 октября пензенцы будут играть на родной площадке против «Рязани-ВДВ».