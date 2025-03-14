В Пензе не возродят «Гору самоцветов» около бывшего ДК имени Кирова

14.03.2025 | 14:27

В Управлении культуры г. Пензы назвали «труднореализуемым» восстановление фонтана у Центра культуры и досуга на улице Ленина (бывший ДК имени Кирова).

«Вопрос восстановления фонтана неоднократно поднимался различными инициативными группами горожан. Но, к сожалению, наличие подземных коммуникаций различного рода делает проект крайне затратным. Кроме того, содержание фонтана ляжет на плечи учреждения и потребует поиска дополнительных средств. Данная статья расходов не предусмотрена ни в городском бюджете, ни в бюджете организации», - пояснил специалист управления, отвечая на вопрос подписчика в телеграм-канале PenzaInform.

Фонтан около Дворца культуры обустроили за счет завода имени Фрунзе в конце июня 1936 года, сообщается на сайте Госархива Пензенской области. Он стоил 30 тысяч рублей.

Сначала это был «Бармалей». Так называли в народе фонтан авторства скульптора Ольги Кудрявцевой, в центре которого располагался круг из 6 детей, водящих хоровод вокруг крокодила. Такие конструкции появлялись в разных городах СССР. Самым известным стал «Бармалей» в Сталинграде - благодаря фотографиям, запечатлевшим контраст между беззаботно резвящимися детьми и ужасающей картиной разрушенного во время Сталинградской битвы города.

Построенный в Пензе фонтан с течением времени стал разрушаться: фигуры детей из бетона на стальном каркасе от влияния воды и перепада температур начали деформироваться.

«По данной причине в большинстве городов фонтаны были разобраны в 1950-1960-х годах, а в Пензе «Бармалей» трансформировался в «Гору самоцветов». Вместо хоровода появились большие куски цветного стекла производства никольского хрустального завод «Красный гигант». По краям бассейна фонтана лягушек заменили на рыбок. Они же были в основании «Горы самоцветов». Для детей, чье детство пришлось на 60-80-е гг. прошлого века, посидеть на рыбке являлось большим удовольствием», - указано на сайте госархива.

С 90-х годов фонтан часто находился в нерабочем состоянии. В 2011-м Центр культуры и досуга закрыли на реконструкцию. Когда она закончилась (в 2014-м), на месте «Горы самоцветов» оказалась цветочная клумба.

Ранее депутат гордумы Александр Смирнов предложил вернуть Центру культуры и досуга прежнее название - ДК имени Кирова.