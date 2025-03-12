Центр культуры и досуга на ул. Ленина предложили переименовать

12.03.2025 | 15:50

Центру культуры и досуга на улице Ленина в Пензе можно было бы вернуть прежнее название - ДК имени Кирова. С таким предложением на заседании гордумы в среду, 12 марта, выступил депутат Александр Смирнов.

Он отметил, что сейчас в России тренд на восстановление исторической справедливости, и предложил воспользоваться ситуацией для переименования важных объектов.

По мнению Смирнова, «Центр культуры и досуга» - слишком длинное название.

Если не получится переименовать учреждение целиком, то можно рассмотреть возможность вернуть ему хотя бы имя С. М. Кирова, добавил депутат.

Центр культуры и досуга открылся в 1934 году. До 1994-го он именовался Дворцом культуры имени Кирова.