Проект «Герои Пензенского края»: идет регистрация участников

13.03.2025 | 14:33

Участники спецоперации регистрируются для включения в региональную кадровую программу «Герои Пензенского края», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«У бойцов есть все качества, которые нужны для эффективной управленческой деятельности: лидерские навыки, умение работать в команде, брать на себя ответственность и принимать важные решения», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

С помощью проекта «Герои Пензенского края» хотят подготовить высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа защитников Родины. Имеющие уникальный опыт работы в условиях стресса, кризисного управления и командного взаимодействия, они войдут в кадровый резерв для последующего назначения на должности в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях, корпорациях регионального уровня.

«Эти люди станут основой нашей управленческой команды и помогут реализовать масштабные проекты, направленные на развитие родного региона», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Регистрация участников программы стартовала 10 марта на сайте института регионального развития. Требования к кандидатам следующие: гражданство Российской Федерации, проживание на территории Пензенской области, высшее образование, опыт управленческой деятельности (в том числе в гражданской сфере деятельности), участие в специальной военной операции, отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости.