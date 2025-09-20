В Сердобске средствами РЭБ подавили беспилотник

В субботу, 20 сентября, над Сердобском средства радиоэлектронной борьбы перехватили вражеский БПЛА, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Аппарат совершил посадку в городском сквере. Место оцепили сотрудники Росгвардии.
«Задействованы все службы экстренного реагирования. С дроном работают специалисты», - написал глава региона.
Он попросил жителей области не поддаваться панике и доверять только проверенной информации.
31 июля Пензенскую область атаковали беспилотники. Целью стало одно из промышленных предприятий. На территории было возгорание.