В Сердобске средствами РЭБ подавили беспилотник

20.09.2025 | 18:15

В субботу, 20 сентября, над Сердобском средства радиоэлектронной борьбы перехватили вражеский БПЛА, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Аппарат совершил посадку в городском сквере. Место оцепили сотрудники Росгвардии.

«Задействованы все службы экстренного реагирования. С дроном работают специалисты», - написал глава региона.

Он попросил жителей области не поддаваться панике и доверять только проверенной информации.

31 июля Пензенскую область атаковали беспилотники. Целью стало одно из промышленных предприятий. На территории было возгорание.