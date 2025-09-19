За непредоставление рабочих мест участникам СВО будут штрафовать

19.09.2025 | 18:10

В Пензенской области введут штрафы за неисполнение работодателями квот по приему участников СВО и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Соответствующий законопроект поступил в региональное Законодательное собрание.

Для должностных лиц штраф составит от 20 000 до 30 000 рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 30 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Речь идет о предприятиях, где трудится более 100 человек. Количество участников СВО и лиц, отбывших наказание, должно составлять 1% от среднесписочной численности.

Также устанавливается административная ответственность за несвоевременное предоставление работодателями информации о созданных или выделенных местах для указанных категорий граждан.

Для должностных лиц предусмотрят взыскание в размере от 1 000 о 2 000 рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 2 000 до 3 000 рублей; для юридических лиц - от 3 000 до 5 000 рублей.

Вопрос о штрафах рассмотрят на ближайшей сессии Заксобра, которая состоится 26 сентября.