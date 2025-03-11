В районе ул. Ерик в Пензе строят объездную железную дорогу

11.03.2025 | 15:37

В Пензе продолжается реконструкция дороги и путепровода в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка.

«В настоящее время идет строительство временной объездной железной дороги. На ней завершена забивка шпунта Ларсена, а также положено начало забивке трубошпунта (полой трубы с креплениями по бокам. - Прим. ред.) для устройства подпорной стенки», - рассказали в пресс-службе областного минстроя.

Когда объезд будет готов, начнется демонтаж старого и возведение нового однопутного железнодорожного путепровода.

Реконструкция стартовала в ноябре 2024 года и должна завершиться в 2027-м. После ее окончания под путепроводом появятся 4 полосы движения по 3,5 метра каждая, а высота конструкции достигнет 4,5 метра.

В феврале сообщалось об окончании подготовительного этапа и начале забивки свай под первый железнодорожный путь. Всего таких свай 90: 60 основных, которые будут держать опорную стенку, и 30 вспомогательных. На каждую у рабочих уходит более 3 часов.

Железнодорожники постоянно контролируют процесс. Строительство ведется только в «окна», когда по участку не проходят составы (в сутки бывает около 30 поездов).